Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat açıklaması: Yargı her türlü suçun üzerine gider

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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YARGI HER SUÇUN ÜZERİNE GİDER

'Uzlaştırma Ödül Töreni'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, programın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suç örgütlerine ve özellikle basında geniş yer bulan Polat ailesine yapılan operasyonlarla ilgili soruyu cevaplayan Tunç, MASAK raporları çerçevesinde soruşturmanın süratle tamamlanacağını belirtti.

Özellikle sosyal medyada yargının konuya duyarsız kaldığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Tunç, yargının her türlü suçun üstüne gittiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarında şunları kaydetti:

Basına intikal eden olaylarla ilgili özellikle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma söz konusu. Orada 12 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri kararı verildi ve tüm mal varlıklarına da el konuldu. Dolayısıyla MASAK raporları çerçevesinde tüm bunlar süratle incelenecek.

Burada özellikle sosyal medyada yargının bu konuda duyarsız kaldığı yönündeki eleştirilere kesinlikle katılmıyorum. Bunlara inanmayın. Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider. Özellikle son zamanlarda çetelere yönelik yapılan operasyonlar, uyuşturucu tacirlerinin üstüne gidilmesi tüm bunlar yargının talimatlarıyla gerçekleştirilmekte. Yargı her türlü suç şebekesinin üzerine gitmeye bundan sonra da devam edecektir.