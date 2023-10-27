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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK 100. yıl için havalandı: İstanbul Boğazı'nda ve Anıtkabir'de prova uçuşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim pazar günü İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yapacak Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, F-16 ve F-4E tipi jetler İstanbul Boğazı'nda prova yaptı. 100. yıl için havalanan jetler jeneriklik görüntüler oluşturdu. Öte yandan SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde de uçtu. Takvim.com.tr, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün provalarından kareleri sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 15:37 Güncelleme 27 Ekim 2023, 15:57
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK 100. yıl için havalandı: İstanbul Boğazı’nda ve Anıtkabir’de prova uçuşu 1

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile F-16 ve F-4E tipi jetler, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK 100. yıl için havalandı: İstanbul Boğazı’nda ve Anıtkabir’de prova uçuşu 2

AYASOFYA, SULTANAHMET VE KÖPRÜLERDE ALÇAK UÇUŞ
İstanbul Boğazı semalarındaki prova uçuşunda pilotlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK 100. yıl için havalandı: İstanbul Boğazı’nda ve Anıtkabir’de prova uçuşu 3

Boğaz'a gelen vatandaşlar, jetlerin provasını ilgi ve heyecanla takip etti.

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