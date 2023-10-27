Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK 100. yıl için havalandı: İstanbul Boğazı'nda ve Anıtkabir'de prova uçuşu

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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile F-16 ve F-4E tipi jetler, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.