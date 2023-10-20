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İSRAİL ORDUSU İFŞA OLDU! Kara saldırısına hazırlığını gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı! Gazze'ye saldırmak için iki farklı noktada bekliyorlar

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında binlerce kişi hayatını kaybetti. Çocuk kadın dinlemeden bombardımanlar devam ederken İsrail Gazze'ye karadan saldırmaya da hazırlanıyor. Karadan işgalin an meselesi olduğunu söyleyen İsrailli askeri yetkililerin hareketliliği uzaydan görüntülendi.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 10:35 Güncelleme 20 Ekim 2023, 10:35
İSRAİL ORDUSU İFŞA OLDU! Kara saldırısına hazırlığını gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı! Gazze’ye saldırmak için iki farklı noktada bekliyorlar 1

13 gündür devam İsrail-Hamas savaşı Gazze'de bütün kaosuyla sürüyor. 7 Ekim tarihinde ülkenin güneyinden sızan Hamas kısa sürede birçok kasabayı kontrol altına aldı. İsrail tarafı ise bu durum karşısında 50 yıl sonra savaş ilan etti. Çatışmalarda iki taraf da binlerce sivil ve askerini kaybetti.

İSRAİL ORDUSU İFŞA OLDU! Kara saldırısına hazırlığını gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı! Gazze’ye saldırmak için iki farklı noktada bekliyorlar 2

Tel Aviv şimdilerde kara harekatına hazırlanırken Gazze'yi adeta bombardıman yağmuruna tutuyor. Gazze'de El-Ehli hastanesini vurup yüzlerce kişinin ölümüne neden olan İsrail bu sefer de Gazze'nin en eski kilisesini vurdu, saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL ORDUSU İFŞA OLDU! Kara saldırısına hazırlığını gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı! Gazze’ye saldırmak için iki farklı noktada bekliyorlar 3

ASKERİ UZMANLAR OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ
Bombardımanlar devam ederken İsrail Gazze'ye karadan saldırmaya da hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu beklenen saldırı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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