İSRAİL ORDUSU İFŞA OLDU! Kara saldırısına hazırlığını gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı! Gazze'ye saldırmak için iki farklı noktada bekliyorlar

13 gündür devam İsrail-Hamas savaşı Gazze'de bütün kaosuyla sürüyor. 7 Ekim tarihinde ülkenin güneyinden sızan Hamas kısa sürede birçok kasabayı kontrol altına aldı. İsrail tarafı ise bu durum karşısında 50 yıl sonra savaş ilan etti. Çatışmalarda iki taraf da binlerce sivil ve askerini kaybetti.
Tel Aviv şimdilerde kara harekatına hazırlanırken Gazze'yi adeta bombardıman yağmuruna tutuyor. Gazze'de El-Ehli hastanesini vurup yüzlerce kişinin ölümüne neden olan İsrail bu sefer de Gazze'nin en eski kilisesini vurdu, saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.