İSRAİL ORDUSU İFŞA OLDU! Kara saldırısına hazırlığını gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı! Gazze'ye saldırmak için iki farklı noktada bekliyorlar

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13 gündür devam İsrail-Hamas savaşı Gazze'de bütün kaosuyla sürüyor. 7 Ekim tarihinde ülkenin güneyinden sızan Hamas kısa sürede birçok kasabayı kontrol altına aldı. İsrail tarafı ise bu durum karşısında 50 yıl sonra savaş ilan etti. Çatışmalarda iki taraf da binlerce sivil ve askerini kaybetti.