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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım sürüyor! Moloz yığını vurgunun boyutunu gözler önüne serdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı ve imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemine devam edildi. Özdil'in villasının önünde yıkım çalışmasından oluşan moloz yığını, dikkat çekti.

01.06.2020 12:28 - Son Güncelleme: 01.06.2020 12:33
Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım sürüyor! Moloz yığını vurgunun boyutunu gözler önüne serdi

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi.

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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım sürüyor! Moloz yığını vurgunun boyutunu gözler önüne serdi

Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi.
Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım sürüyor! Moloz yığını vurgunun boyutunu gözler önüne serdi

310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım sürüyor! Moloz yığını vurgunun boyutunu gözler önüne serdi

Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım sürüyor! Moloz yığını vurgunun boyutunu gözler önüne serdi

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediyede söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi.

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