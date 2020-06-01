3 aylık kısıtlamaların ardından yeni hayat nasıl olacak? İşte maske ve sosyal mesafeli normalleşme süreci
Dünyayı esir alan ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan koronavirüs nedeniyle, Türkiye'de yaklaşık üç aydır süren kısıtlamalar, bugün yeni normaller benimsenerek hafifletiliyor. 15 ilde uygulanan seyahat kısıtlaması kalktı, turizm hareketliliği başladı. Lokantalarda, plajlarda aylar sonra açılış var. Ancak 'maske ve sosyal mesafe' kuralına dikkat! Bilim Kurulu üyeleri de "Karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var" diyerek önlemlerin önemine dikkat çekti. Peki yeni hayat nasıl olacak? Kısıtlamaların ardından neler değişti? Bizi bekleyen yeni kurallar ve tedbirler neler? İşte detaylar...
Hürriyet'in haberine göre yeni alışkanlıklarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Türk vatandaşları olarak çok sıcak kanlı bir milletiz. En büyük özelliklerimizden biri bu. Büyüklerimizin elini öpmeyi, aile üyeleri ile bir araya gelmeyi, çocuklarımızı kucaklamayı, öpmeyi çok severiz. Ancak karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var. Bu nedenle bunları biraz daha ertelememiz gerekiyor. Global bir bağışıklık kazanılana kadar yeni normali benimsemeliyiz. Maske takmak, sosyal mesafeye uymak, hijyen kurallarını yerine getirmek ve mümkün olduğunca kalabalık oluşturmamak yeni normalimiz olmalı" dedi.