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3 aylık kısıtlamaların ardından yeni hayat nasıl olacak? İşte maske ve sosyal mesafeli normalleşme süreci

Dünyayı esir alan ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan koronavirüs nedeniyle, Türkiye'de yaklaşık üç aydır süren kısıtlamalar, bugün yeni normaller benimsenerek hafifletiliyor. 15 ilde uygulanan seyahat kısıtlaması kalktı, turizm hareketliliği başladı. Lokantalarda, plajlarda aylar sonra açılış var. Ancak 'maske ve sosyal mesafe' kuralına dikkat! Bilim Kurulu üyeleri de "Karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var" diyerek önlemlerin önemine dikkat çekti. Peki yeni hayat nasıl olacak? Kısıtlamaların ardından neler değişti? Bizi bekleyen yeni kurallar ve tedbirler neler? İşte detaylar...

01.06.2020 07:48 - Son Güncelleme: 01.06.2020 07:48
3 aylık kısıtlamaların ardından yeni hayat nasıl olacak? İşte maske ve sosyal mesafeli normalleşme süreci

Dünya 2020 yılına COVID-19 salgını ile girdi. Türkiye dünyada hızla yayılan bu virüsün ülkeye gelmesini geciktirecek önlemler alırken, 10 Mart günü ilk vaka ile karşılaşıldı.

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3 aylık kısıtlamaların ardından yeni hayat nasıl olacak? İşte maske ve sosyal mesafeli normalleşme süreci

O günden itibaren hayatımızda birçok şey değişti. Bugün itibarıyla tamamen bitirilemese de virüsle savaşta önemli mesafe alındı. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni normal, yani kontrollü sosyal yaşam benimsendi.

3 aylık kısıtlamaların ardından yeni hayat nasıl olacak? İşte maske ve sosyal mesafeli normalleşme süreci

Bu kararla birlikte AVM'ler, lokantalar, kafeler, pazar yerleri, kreşler, camiler, kuaförler, marketler, ofisler ve daha birçok mekan vatandaşları "yeni normal kurallara" göre ağırlayacak. Sokaklar, sahiller daha çok insan barındıracak.

3 aylık kısıtlamaların ardından yeni hayat nasıl olacak? İşte maske ve sosyal mesafeli normalleşme süreci

PROF. YAMANEL: HAYATİ ÖNEMDE
Yeni normalin en önemli kuralı ise sosyal mesafe, maske ve hijyen. Artık sadece kendi sağlığımızı korumak için değil, sevdiklerimizin sağlığını da korumak adına bu kurallara uymak hayati bir önem taşıyor.

3 aylık kısıtlamaların ardından yeni hayat nasıl olacak? İşte maske ve sosyal mesafeli normalleşme süreci

Hürriyet'in haberine göre yeni alışkanlıklarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Türk vatandaşları olarak çok sıcak kanlı bir milletiz. En büyük özelliklerimizden biri bu. Büyüklerimizin elini öpmeyi, aile üyeleri ile bir araya gelmeyi, çocuklarımızı kucaklamayı, öpmeyi çok severiz. Ancak karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var. Bu nedenle bunları biraz daha ertelememiz gerekiyor. Global bir bağışıklık kazanılana kadar yeni normali benimsemeliyiz. Maske takmak, sosyal mesafeye uymak, hijyen kurallarını yerine getirmek ve mümkün olduğunca kalabalık oluşturmamak yeni normalimiz olmalı" dedi.

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