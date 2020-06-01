Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 33. madde olarak "Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler" eklendi. Rehberde, Kovid-19'a neden olan virüsün, insanlara havuzlardan bulaştığına ilişkin veri bulunmadığı ancak çok sayıda kullanıcının bir araya geldiği ortamlar olması nedeniyle havuzların, Kovid-19 bulaşma açısından risk teşkil edebileceği kaydedildi. İşte alınması gereken önlemler...
ÇOCUKLAR EBEVEYN GÖZETİMİNDE OLACAK
Kovid-19, ishal belirtileriyle de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış, bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu alanlara alınmayacak. Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından, bu alanlar, ebeveyn gözetiminde kullanılacak
Rehberde, güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulması, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Sosyal mesafenin korunamamasının yanı sıra havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskinin olduğu yüzeyler, hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır. Bu alanlar sıklıkla temizlenmelidir. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve burna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir." bilgisine yer verildi.
Ayrıca, "Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalı. Evlerinde özel havuzları bulunanlar, her zaman beraber yaşadıkları aileleri ile havuzu kullanmaları halinde, havuz suyunun dezenfeksiyonuna özen göstermeleri dışında başkaca bir önlem almalarına gerek yok." uyarılarında bulunuldu.