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Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 33. madde olarak "Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler" eklendi. Rehberde, Kovid-19'a neden olan virüsün, insanlara havuzlardan bulaştığına ilişkin veri bulunmadığı ancak çok sayıda kullanıcının bir araya geldiği ortamlar olması nedeniyle havuzların, Kovid-19 bulaşma açısından risk teşkil edebileceği kaydedildi. İşte alınması gereken önlemler...

01.06.2020 14:18 - Son Güncelleme: 01.06.2020 14:27
Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde "site havuzlarında alınması gereken önlemler" kapsamında havuzlarda, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek, havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlanacak.

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Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi ve kullanması teşvik edilecek, deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmayacak, havuzlarda uzun süre kalınmayacak.

Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

MİNDER KULLANILMAYACAK

Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak, şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak.

Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

ÇOCUKLAR EBEVEYN GÖZETİMİNDE OLACAK

Kovid-19, ishal belirtileriyle de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış, bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu alanlara alınmayacak. Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından, bu alanlar, ebeveyn gözetiminde kullanılacak

Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

MASKE ZORUNLU

Cankurtaranlar, canlandırma ve ilk yardım işlemleri sırasında mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven ve yüz koruyucu kullanacak, canlandırma işlemi sırasında ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Rehberde, güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulması, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Sosyal mesafenin korunamamasının yanı sıra havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskinin olduğu yüzeyler, hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır. Bu alanlar sıklıkla temizlenmelidir. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve burna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir." bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Ayrıca, "Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalı. Evlerinde özel havuzları bulunanlar, her zaman beraber yaşadıkları aileleri ile havuzu kullanmaları halinde, havuz suyunun dezenfeksiyonuna özen göstermeleri dışında başkaca bir önlem almalarına gerek yok." uyarılarında bulunuldu.

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