Sağlık Bakanlığı sitelerdeki havuzlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Rehberde, güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulması, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Sosyal mesafenin korunamamasının yanı sıra havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskinin olduğu yüzeyler, hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır. Bu alanlar sıklıkla temizlenmelidir. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve burna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir." bilgisine yer verildi.