Haberler Galeri Güncel İstanbul'da bugün... Denize girdiler, güneşlendiler!

İstanbul'da bugün... Denize girdiler, güneşlendiler!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatlik sokağa çıkma izni verildi. Kadıköy' de ve Avcılar'da sahillere akın eden vatandaşlar yasak olmasına rağmen denize girdiler, sosyal mesafeli güneşlendiler. İşte şaşırtan fotoğraflar...

17.05.2020 15:47 - Son Güncelleme: 17.05.2020 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





