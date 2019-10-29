Yıllar onları böyle değiştirdi! İşte siyasetçilerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları
Geçmişten günümüze bizler onları hep siyasi ve ciddi kimlikleriyle tanıdık. Fakat onlarda bir zamanlar çocuktu, gençti. Türkiye ve dünya siyasetine damga vuran isimlerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları görenleri çok şaşırtıyor. Kimisi hiç değişmemiş, kimisi bambaşka biri olmuş. İşte siyasilerin görenleri şaşırtan değişimi...
29.10.2019 18:47
- Son Güncelleme: 29.10.2019 18:47
SİYASİ KİMLİKLERİNDEN BAMBAŞKA BİR HAYAT
Bazıları geçmişte Türkiye siyasetine yön verdi, bazıları ise şimdilerde yön veriyor. Ancak bazen onlarında bir zamanlar genç olduğunu unutuyor, sadece siyasetçi kimlikleriyle tanıyoruz. Türkiye tarihinde kendilerine yer edinmiş siyasetçilerin gençlik halleri sizi çok şaşırtacak...
Recep Tayyip Erdoğan
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