Yıllar onları böyle değiştirdi! İşte siyasetçilerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları

SİYASİ KİMLİKLERİNDEN BAMBAŞKA BİR HAYAT

Bazıları geçmişte Türkiye siyasetine yön verdi, bazıları ise şimdilerde yön veriyor. Ancak bazen onlarında bir zamanlar genç olduğunu unutuyor, sadece siyasetçi kimlikleriyle tanıyoruz. Türkiye tarihinde kendilerine yer edinmiş siyasetçilerin gençlik halleri sizi çok şaşırtacak...

Recep Tayyip Erdoğan