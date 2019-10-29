GaleriGüncel

Yıllar onları böyle değiştirdi! İşte siyasetçilerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları

Geçmişten günümüze bizler onları hep siyasi ve ciddi kimlikleriyle tanıdık. Fakat onlarda bir zamanlar çocuktu, gençti. Türkiye ve dünya siyasetine damga vuran isimlerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları görenleri çok şaşırtıyor. Kimisi hiç değişmemiş, kimisi bambaşka biri olmuş. İşte siyasilerin görenleri şaşırtan değişimi...

29.10.2019 18:47 - Son Güncelleme: 29.10.2019 18:47
Yıllar onları böyle değiştirdi! İşte siyasetçilerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları

SİYASİ KİMLİKLERİNDEN BAMBAŞKA BİR HAYAT

Bazıları geçmişte Türkiye siyasetine yön verdi, bazıları ise şimdilerde yön veriyor. Ancak bazen onlarında bir zamanlar genç olduğunu unutuyor, sadece siyasetçi kimlikleriyle tanıyoruz. Türkiye tarihinde kendilerine yer edinmiş siyasetçilerin gençlik halleri sizi çok şaşırtacak...

Recep Tayyip Erdoğan

Yıllar onları böyle değiştirdi! İşte siyasetçilerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları

Recep Tayyip Erdoğan

Yıllar onları böyle değiştirdi! İşte siyasetçilerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları

Mustafa Kemal Atatürk

Yıllar onları böyle değiştirdi! İşte siyasetçilerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları

Peki fotoğraftaki bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı?

Yıllar onları böyle değiştirdi! İşte siyasetçilerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları

Fotoğraftaki küçük kız çocuğu eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'dan başkası deği

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor
Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor