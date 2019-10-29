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Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile PYDYPG'li teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ev ve araçlara tuzaklanan patlayıcıların imhası sürüyor. Arama-tarama faaliyetlerine katılan SMO askerlerinden biri, "Burada bomba bulduk. Evde de bomba vardı. Arabayı kontrol ettik. Yaralanan ve hayatını kaybeden olmadı. Sürekli çevreye bakıyoruz. Dün Türk askerleri geldi, kontrol yapıldı. Türk askerleri, burada bize çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

29.10.2019 17:53 - Son Güncelleme: 29.10.2019 17:59
Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile PYDYPG'li teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ev ve araçlara tuzaklanan patlayıcıların imhası sürüyor.

Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

TSK tarafından Fırat'ın doğusunda, terör örgütleri PYDYPG ve DEAŞ'a yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da, arama- tarama faaliyetlerine devam ediliyor.

Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Evin bahçesinde patlayıcı tespit ettiklerini belirten Suriye Milli Ordu (SMO) askerleri, yakınında ise günlerdir park halinde duran, terk edilmiş aracın imha edildiğini belirtti. Aracı kontrollü olarak imha eden SMO askerleri, ardından çevrede detaylı arama yaptı.

Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

'TÜRK ASKERLERİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR'
Arama- tarama faaliyetlerine katılan SMO askerlerinden biri, Burada bomba bulduk. Evde de bomba vardı. Arabayı kontrol ettik. Yaralanan ve hayatını kaybeden olmadı.

Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Sürekli çevreye bakıyoruz. Dün Türk askerleri geldi, kontrol yapıldı. Türk askerleri, burada bize çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

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