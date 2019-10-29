Tel Abyad'dan yeni görüntüler: Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile PYDYPG'li teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ev ve araçlara tuzaklanan patlayıcıların imhası sürüyor. Arama-tarama faaliyetlerine katılan SMO askerlerinden biri, "Burada bomba bulduk. Evde de bomba vardı. Arabayı kontrol ettik. Yaralanan ve hayatını kaybeden olmadı. Sürekli çevreye bakıyoruz. Dün Türk askerleri geldi, kontrol yapıldı. Türk askerleri, burada bize çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
29.10.2019 17:53
- Son Güncelleme: 29.10.2019 17:59
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