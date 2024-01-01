Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2024! MPİ kazanan numaralar sıralı liste; 4 milyon, 40 milyon, 400 milyon çıkan numaralar ile hızlı bilet sorgulama ekranı

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti. İşte MPİ kazanan numaralar sıralı liste...