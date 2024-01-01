Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2024! MPİ kazanan numaralar sıralı liste; 4 milyon, 40 milyon, 400 milyon çıkan numaralar ile hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasının yanı sıra diğer ikramiyeler de sahiplerini buldu. Vatandaşlar internet arama motorlarında kazanan numaraları araştırmaya başladı. İşte; Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti. İşte MPİ kazanan numaralar sıralı liste...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
400 Milyon TL Kazandıran Numaralar
3550054
Amorti Kaç Çıktı?
2 ve 7
40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1367224
6815815
4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0848964 0962537 1932951 2691904 3246808 5663469 6396573 8315790 9044210 9727348
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873
6117541 6835307 6961926 7596019 8115569 8518785 8642107 8713239 9048347 9997275