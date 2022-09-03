SON DAKİKA: Kız Kulesi yıkıldı mı? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden flaş açıklama

"BİR SÜRÜ YALAN VE ALGI TWİTİ ATILDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Selim Terzi de Twitter'dan yaptığı açıklamada "İki saattir #KızKulesi ile ilgili bir sürü yalan ve algı twiti atıldı. Bu yalanlar yüzünden haklı olarak merakta kalanlar için Genel Müdürlüğümüz bir bilgilendirme yapma gereği duydu. Tabi samimi olarak merak edenler sadece bu bilgilendirmeyi okuyacak muhtemelen. :)" ifadeleriyle tepki gösterdi.