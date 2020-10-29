Safran'ın kilosu ne kadar? Fındık yerine safran dikti zengin oldu!
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan çiftçi Selami Gündoğdu fındık yetiştiriciliğine ek olarak safran dikti zengin oldu. Köyde toprak analizi yaparak safranın yoğun olarak yetiştirildiği Karabük'ün Safranbolu ilçesine giden Gündoğdu, üreticilerle konuşarak bitkinin yetiştirilme sürecini gözlemledi. Gündoğdu, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulan safranı yetiştirerek çiftçilere örnek oldu.
29.10.2020 22:25
- Son Güncelleme: 29.10.2020 22:39
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