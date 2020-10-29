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Safran'ın kilosu ne kadar? Fındık yerine safran dikti zengin oldu!

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan çiftçi Selami Gündoğdu fındık yetiştiriciliğine ek olarak safran dikti zengin oldu. Köyde toprak analizi yaparak safranın yoğun olarak yetiştirildiği Karabük'ün Safranbolu ilçesine giden Gündoğdu, üreticilerle konuşarak bitkinin yetiştirilme sürecini gözlemledi. Gündoğdu, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulan safranı yetiştirerek çiftçilere örnek oldu.

29.10.2020 22:25 - Son Güncelleme: 29.10.2020 22:39
Yetiştirdiği fındıkları bırakıp yerine onu dikti zengin oldu! Peki safran'ın kilosu ne kadar?

Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde çiftçilikle uğraşan 40 yaşındaki Selami Gündoğdu, neredeyse her ailenin fındıkla geçindiği bölgede boş kalan arazilerin gerektiği gibi kullanılmadığını düşünerek yeni arayışlara girdi.

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Yetiştirdiği fındıkları bırakıp yerine onu dikti zengin oldu! Peki safran'ın kilosu ne kadar?

Köyde toprak analizi yaparak safranın yoğun olarak yetiştirildiği Karabük'ün Safranbolu ilçesine giden Gündoğdu, üreticilerle konuşarak bitkinin yetiştirilme sürecini gözlemledi.

Yetiştirdiği fındıkları bırakıp yerine onu dikti zengin oldu! Peki safran'ın kilosu ne kadar?

Gündoğdu, daha sonra köyüne dönerek edindiği bilgilerle 1200 rakımlı köyündeki yamaç bir arazide boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran yetiştirmeye karar verdi.

Yetiştirdiği fındıkları bırakıp yerine onu dikti zengin oldu! Peki safran'ın kilosu ne kadar?

Deneme amaçlı 2 yıl önce 2,5 dönümlük alana safran eken Gündoğdu, yaklaşık 1 kilogram verim elde etti.

Yetiştirdiği fındıkları bırakıp yerine onu dikti zengin oldu! Peki safran'ın kilosu ne kadar?

Gündoğdu, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulan safranı yetiştirerek çiftçilere örnek oldu.

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