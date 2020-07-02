Haberler Galeri Güncel Yerli ve milli "Silahlı insansız mini tank" TSK'ya teslim edilecek

Yerli ve milli "Silahlı insansız mini tank" TSK'ya teslim edilecek

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan sözleşme gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak. Dünyada çok az ülkede bulunan insansız kara araçlarının Türkiye'deki ilk paletli örneği, ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak. ASELSAN'ın yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor.

02.07.2020 14:04 - Son Güncelleme: 02.07.2020 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





