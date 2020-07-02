Haberler Galeri Güncel Yerli ve milli "Silahlı insansız mini tank" TSK'ya teslim edilecek

Yerli ve milli "Silahlı insansız mini tank" TSK'ya teslim edilecek

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan sözleşme gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak. Dünyada çok az ülkede bulunan insansız kara araçlarının Türkiye'deki ilk paletli örneği, ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak. ASELSAN'ın yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor.

02.07.2020 14:04 - Son Güncelleme: 02.07.2020 14:33
Yerli ve milli Silahlı insansız mini tankın TSK'ya teslim tarihi belli oldu

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerli ve milli Silahlı insansız mini tankın TSK'ya teslim tarihi belli oldu

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, dünyada çok az ülkede bulunan insansız kara araçlarının Türkiye'deki ilk paletli örneği, ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak. ASELSAN'ın yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor.

Yerli ve milli Silahlı insansız mini tankın TSK'ya teslim tarihi belli oldu

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan silahlı sınıf insansız kara aracı temin sözleşmesi kapsamında, seri üretimine başlanacak silahlı insansız kara aracının uzaktan kumanda iletişim alt yapısı dahil tüm altyapı platformu Katmerciler tarafından geliştirildi.

Yerli ve milli Silahlı insansız mini tankın TSK'ya teslim tarihi belli oldu

Araç, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine silah ve gözetleme sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sistemin takılabildiği, uydu bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, otonom olarak kullanılabilme özelliğine sahip, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde gelen platformlarından biri olacak.

Yerli ve milli Silahlı insansız mini tankın TSK'ya teslim tarihi belli oldu

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz
Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz