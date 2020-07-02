İşte Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in favori dizisi Dark'taki kontrol ve denetlemeden bağımsız sahneler!

Başkan Erdoğan, sosyal medyanın denetimsizliğine dikkat çekerek, "İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında, erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız." demişti.



Gençleri LGBT, uyuşturucu ve Türk aile yapısına uygun olmayan birçok kötü alışkanlığa sürükleyecek içerikler bulunan platformlara ilişkin Başkan Erdoğan, "Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için" ifadesini kullanmıştı.