İşte Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in favori dizisi Dark'taki kontrol ve denetlemeden bağımsız sahneler!
Başkan Erdoğan özellikle son zamanlarda hakaret ve linç kampanyalarının merkezi haline gelen, kontrolden ve denetlemeden yoksun sosyal medya tehlikesine dikkat çekerek "Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerini "sosyal medyaya tamamıyla yasak" şeklinde çarpıtarak prim yapma peşinde olan isimler Twitter'dan paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu, NETFLIX'te yayınlanan Dark dizisi üzerinden paylaşım yaparak Erdoğan'ın denetleme ve düzenleme çağrısını hedef aldı. Biz de örnek olması açısından Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun favori dizisi olan Dark'ın küçük yaştaki çocuklar için nasıl sakıncalı görüntüler içerdiğini, denetlemeden ve kontrolden yoksun medyanın ne durumda olduğunu göstermek için birkaç örnek topladık.
Başkan Erdoğan, sosyal medyanın denetimsizliğine dikkat çekerek, "İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında, erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız." demişti.
Gençleri LGBT, uyuşturucu ve Türk aile yapısına uygun olmayan birçok kötü alışkanlığa sürükleyecek içerikler bulunan platformlara ilişkin Başkan Erdoğan, "Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için" ifadesini kullanmıştı.
Erdoğan'ın sosyal medyadaki denetimsizliğe vurgu yaparak bir düzenleme getirilmesi çağrısını fırsat bilen bazı isimler, sanki topyekün bir yasak geliyormuşcasına prim yapma peşine düştü.
Erdoğan'ın sosyal medyayla ilgili yasal düzenleme yapılacağına ilişkin açıklaması ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan" paylaşımı yaptı.
Biz de çok uzağa gitmeden Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarından yola çıkarak, iki ismin favori dizisi olan Dark üzerinden örnekler topladık. Denetleme ve kontrolden uzak olan NETFLIX platformu, özellikle çocuk yaştaki izleyici için uyuşturucu, LGBT ve şiddet dolu içerikleriyle öne çıkarken, çıplaklık gibi konularda da herhangi bir kısıtlama olmadan yayın yapabiliyor.