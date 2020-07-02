Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz
Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ülkede koronavirüs salgınının etkileri konusunda açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama kişi coronavirüs tanısı almış, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz. Bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor. Böyle çok yeni vakalar çıkıyor. Gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla" açıklamasında bulundu.
02.07.2020 12:04
- Son Güncelleme: 02.07.2020 12:04
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama kişi koronavirüs tanısı almış, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz. Bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor. Böyle çok yeni vakalar çıkıyor. Gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla" dedi.
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