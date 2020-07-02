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Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ülkede koronavirüs salgınının etkileri konusunda açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama kişi coronavirüs tanısı almış, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz. Bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor. Böyle çok yeni vakalar çıkıyor. Gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla" açıklamasında bulundu.

02.07.2020 12:04 - Son Güncelleme: 02.07.2020 12:04
Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama kişi koronavirüs tanısı almış, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz. Bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor. Böyle çok yeni vakalar çıkıyor. Gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla" dedi.

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Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz

Prof. Dr. Ateş Kara, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs salgınında dünyanın henüz en kötü durumla karşılaşmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz

Prof. Dr. Ateş Kara, DSÖ'nün tüm ülkelerin verilerine göre değerlendirme yaptığını belirterek, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerin sağlık altyapısının iyi olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz

Prof. Dr. Kara, her ne kadar Amerika'nın sağlık sistemi iyi olsa dahi kontrol ve uyum nedeniyle son günlerde hep vaka sayılarında artış olduğunu kaydetti. Kara, "Bu bakımdan oradaki gidişat, önlem alınmaması tehdidi gösteriyor.

Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz

Güney Amerika'ya baktığınızda Brezilya da hiç önlem alınmıyor. Hindistan nüfus yoğunluğu çok yüksek, sağlık altyapısı çok çok kötü değil; ama bu artan talebe cevap verme sıkıntıları olabilecek.

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