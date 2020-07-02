Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Hayalet taşıyıcılardan korkuyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama kişi koronavirüs tanısı almış, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz. Bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor. Böyle çok yeni vakalar çıkıyor. Gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla" dedi.