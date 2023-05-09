Yerli ve milli otomobil Togg'a Sinop'ta vatandaşlardan yoğun ilgi!
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı. Togg'a Sinop halkı yoğun ilgi gösterdi. Togg'u görmek isteyenler meydana akın etti. Vatandaşlar Togg'un "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobiline dokunmak adeta sıraya girdi. Otomobili görmeye gelenlerden biri olan Necip Sazak, "Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok." dedi.
09.05.2023 16:12 - Son Güncelleme: 09.05.2023 16:12
Şehir turunun ardından Sinop Valiliği önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi. Hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Otomobili görmeye gelen vatandaşlardan Necip Sazak, Togg ile millet olarak gurur duyduklarını söyledi.