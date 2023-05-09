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Yerli ve milli otomobil Togg'a Sinop'ta vatandaşlardan yoğun ilgi!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı. Togg'a Sinop halkı yoğun ilgi gösterdi. Togg'u görmek isteyenler meydana akın etti. Vatandaşlar Togg'un "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobiline dokunmak adeta sıraya girdi. Otomobili görmeye gelenlerden biri olan Necip Sazak, "Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok." dedi.

09.05.2023 16:12 - Son Güncelleme: 09.05.2023 16:12
Yerli ve milli otomobil Togg’a Sinop’ta vatandaşlardan yoğun ilgi!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Sinop'ta tanıtımı yapıldı.

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Yerli ve milli otomobil Togg’a Sinop’ta vatandaşlardan yoğun ilgi!

Şehir turunun ardından Sinop Valiliği önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi. Hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yerli ve milli otomobil Togg’a Sinop’ta vatandaşlardan yoğun ilgi!

Otomobili görmeye gelen vatandaşlardan Necip Sazak, Togg ile millet olarak gurur duyduklarını söyledi.

Yerli ve milli otomobil Togg’a Sinop’ta vatandaşlardan yoğun ilgi!

İlk kez otomobili inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Sazak, "Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok. Allah bize almayı da nasip etsin. İlk fırsatta yazılacağız." dedi.

Yerli ve milli otomobil Togg’a Sinop’ta vatandaşlardan yoğun ilgi!

Onur Sazak ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir otomobil olmuş. Yakından inceleme, görme fırsatımız oldu. İnşallah ilk fırsatta alacağız." diye konuştu.

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