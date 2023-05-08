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Başkan Erdoğan Tekirdağ'daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! "Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz"

14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirne'den sonra Tekirdağ'a geçti. Başkan Erdoğan'ı karşılayan Tekirdağ meydanı tıklım tıklım doldurdu. Tekirdağ halkına seslenen Erdoğan, "Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz. Hafta sonuna kadar çok çalışacağız. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." dedi.

08.05.2023 19:51 - Son Güncelleme: 08.05.2023 20:16
Başkan Erdoğan Tekirdağ’daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! Bu ne ihtişam

Tekirdağ'daki vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladığını kaydeden Erdoğan, Tekirdağ'ın sonsuza dek yüzünün gülmesi temennisinde bulundu.

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Başkan Erdoğan Tekirdağ’daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! Bu ne ihtişam

Tekirdağ'ın kendi yüzlerini hep güldürdüğünü söyleyen Erdoğan'ın "Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah. Nedir bu ihtişam? Bugün Tekirdağ bir başka, bambaşka. Şimdi aldığım rakam 75 bin. Bu ne demektir? Pazar gününe gümbür gümbür..." ifadelerini kullanması üzerine vatandaşlar "Geliyoruz" diyerek bağırdı.

Başkan Erdoğan Tekirdağ’daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! Bu ne ihtişam

Başkan Erdoğan, Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin katılım olduğunu belirterek, "Şimdi geldik burada patladık. Ya şöyle, Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatın da bay bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin." diye konuştu.

Başkan Erdoğan Tekirdağ’daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! Bu ne ihtişam

"DERGİLERLE ERDOĞAN'A SALDIRMAK İŞİ ÇÖZMEZ"
Başkan Erdoğan, vatandaşlara sorduğu "Dün İstanbul'u takip ettiniz mi?" sorusuna "evet" yanıtını almasının ardından "1 milyon 700 bin. Dile kolay, İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası, işi burası çözer." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Tekirdağ’daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! Tekirdağ’ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz
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