Başkan Erdoğan Tekirdağ'daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! "Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz"

Başkan Erdoğan, Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin katılım olduğunu belirterek, "Şimdi geldik burada patladık. Ya şöyle, Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatın da bay bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin." diye konuştu.