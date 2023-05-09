Başkan Erdoğan Aydın'da coşkulu kalabalığa seslendi: "Şu an meydanda 55 bin kişi var"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala mitinglerine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitingine katıldı. Başkan Eroğan'ı Aydın'da binlerce vatandaş coşkuyla karşılarken Aydınlılara hitap eden Başkan Erdoğan, mitinge katılanların sayısını da açıkladı. Erdoğan, "Şu an meydanda 55 bin kişi var. Aydın'da farkımız çok belli. Burada miting yapan CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP bin 700" dedi. Öte yandan mitinge katılan Ganalı bir gencin elinde tuttuğu "Sana vefa borcumuzu ödemeye geldim, büyük usta" yazılı pankart dikkatlerden kaçmadı. İşte Aydın'da Başkan Erdoğan'a kare kare sevgi seli...
09.05.2023 18:28 - Son Güncelleme: 09.05.2023 18:53
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala mitinglerine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitingine katıldı.
MEYDANDA 55 BİN KİŞİ TEK YÜREK
Başkan Eroğan'ı Aydın'da binlerce vatandaş coşkuyla karşılarken Aydınlılara hitap eden Başkan Erdoğan, mitinge katılanların sayısını da açıkladı. Erdoğan, "Şu an meydanda 55 bin kişi var. Aydın'da farkımız çok belli. Burada miting yapan CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP bin 700" dedi.
"SİZ KALELERİ FETHETTİKTEN SONRA BU İŞ BİTMİŞTİR"
Başkan Erdoğan Aydınlılara şöyle seslendi: "Aydın, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısın? Bunlara gereken dersi vermeye hazır mısın? Durmak yok yola devam. Efeler, yiğitler diyarı Aydın, seni yürekten selamlıyorum Aydın.
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