Başkan Erdoğan Aydın'da coşkulu kalabalığa seslendi: "Şu an meydanda 55 bin kişi var"

MEYDANDA 55 BİN KİŞİ TEK YÜREK

Başkan Eroğan'ı Aydın'da binlerce vatandaş coşkuyla karşılarken Aydınlılara hitap eden Başkan Erdoğan, mitinge katılanların sayısını da açıkladı. Erdoğan, "Şu an meydanda 55 bin kişi var. Aydın'da farkımız çok belli. Burada miting yapan CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP bin 700" dedi.