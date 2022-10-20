HAVA DURUMU | İstanbul’da kar yağacak mı? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
"Hafta sonu İstanbul'a dondurucu soğuk gelecek" söylentisi hakkında Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıklamalarda bulundu. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Hafta sonu dondurucu soğuk geliyor" söylentisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yağışlar bugün İstanbul dahil Türkiye'nin çoğu yerinde yağış var. Kuzey ilçelerinde öğlen saatlerinde bağlayacak aksam terk edecek. Rize, Artvin, Batman ve Diyarbakır'da kuvvetli yağış var. Türkiye'nin her yerinde bugün sıcaklıklar ortalama civarında. Yarın yağış azalıyor, İstanbul'da yağış yok" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak. Pastırma sıcaklarına 1 hafta daha var. İç Anadolu dahil olmak üzere sıcaklıklar artacak. İstanbul'da 20li derecelere çıkacak. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu. Sis İstanbul'da olduğu gibi diğer şehirlerde de görülebilir. Bu mevsim sık sık göreceğiz. Genel anlamda baktığımızda lokal bir sis" dedi.