HAVA DURUMU | İstanbul’da kar yağacak mı? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak. Pastırma sıcaklarına 1 hafta daha var. İç Anadolu dahil olmak üzere sıcaklıklar artacak. İstanbul'da 20li derecelere çıkacak. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu. Sis İstanbul'da olduğu gibi diğer şehirlerde de görülebilir. Bu mevsim sık sık göreceğiz. Genel anlamda baktığımızda lokal bir sis" dedi.