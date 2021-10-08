Yerli ve milli füze HİSAR-A ilk kez görücüye çıktı! Hedefleri tam 12'den vuracak!
Türkiye yerli ve milli silahlarla dünyanın gündemine otururken yerli füze HİSAR-A ilk kez görücüye çıktı. Konya Bilim Festivali'nde sergilenen milli füze HİSAR-A, üzerinde bulunan radarla havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek, füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor.
ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tasarlanan Hisar A+Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Konya Bilim Festivali'nde sergilendi. Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterine giren sistem, üzerindeki radar sayesinde havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek, füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak tasarlanan HİSAR A+Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (KMOAİHSFS) TSK envanterine girmesinin ardından ilk kez Konya'da sergilenmeye başlandı.
Sistemin üzerinde bulunan 4 adet füze ise ROKETSAN imzası taşıyor. Sistem, ilk kez Konya Bilim Festivali'nde sergilendi. Ziyaretçiler TSK tarafından sergilenen sistemleri ilgiyle takip etti.