Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu?
Dünyayı 2 senedir etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için aşılanma devam ederken milyonlarca kişi kış ayının gelmesi ile birlikte bu sorunun cevabını araştırmaya başladı: Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu? Merak edilen sorunun yanıtı Prof. Dr. Mustafa Gerek'ten geldi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Covid-19 aşısı ile grip aşısının koruyucu özelliklerinin farklı olduğunu söyleyerek, "Covid-19 aşısını yaptırmış kişilerin, gribe karşı koruyuculuk sağlayacağı gibi bir yanılgıya düşmemeleri gerekir.
Covid-19 aşısı yaptırmış olmak, gribal enfeksiyonlardan bugünkü bildiklerimize göre koruyuculuk sağlamayacaktır. Dolayısıyla özellikle risk grubundaysanız mutlaka grip aşısı olmanızda fayda var" dedi.
Maske kullanımının damlacık yayılımını engellediğini belirten Prof. Dr. Gerek, "Grip enfeksiyonunu tabii ki bu sene göreceğiz ama yine çok yoğun olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü, maske kullanımına geçen yıl olduğu gibi özen gösteriyoruz. Bu sene de çok yüksek olacağını tahmin etmiyorum ama tabii ki toplumda bir kısım aşılı kişiler, bir kısımda başka sebeplerle bir rahatlama ve gevşeme söz konusu.