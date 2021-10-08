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Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu?

Dünyayı 2 senedir etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için aşılanma devam ederken milyonlarca kişi kış ayının gelmesi ile birlikte bu sorunun cevabını araştırmaya başladı: Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu? Merak edilen sorunun yanıtı Prof. Dr. Mustafa Gerek'ten geldi.

08.10.2021 11:45 - Son Güncelleme: 08.10.2021 11:45
Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Covid-19 aşısı ile grip aşısının koruyucu özelliklerinin farklı olduğunu söyleyerek, "Covid-19 aşısını yaptırmış kişilerin, gribe karşı koruyuculuk sağlayacağı gibi bir yanılgıya düşmemeleri gerekir.

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Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu?

Covid-19 aşısı yaptırmış olmak, gribal enfeksiyonlardan bugünkü bildiklerimize göre koruyuculuk sağlamayacaktır. Dolayısıyla özellikle risk grubundaysanız mutlaka grip aşısı olmanızda fayda var" dedi.

Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu?

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, yaptığı açıklamada, gribal enfeksiyonun öksürme veya hapşırma yoluyla havaya yayılan damlacıklar ile karşıdaki insanlara yayıldığını söyledi.

Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu?

Maske kullanımının damlacık yayılımını engellediğini belirten Prof. Dr. Gerek, "Grip enfeksiyonunu tabii ki bu sene göreceğiz ama yine çok yoğun olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü, maske kullanımına geçen yıl olduğu gibi özen gösteriyoruz. Bu sene de çok yüksek olacağını tahmin etmiyorum ama tabii ki toplumda bir kısım aşılı kişiler, bir kısımda başka sebeplerle bir rahatlama ve gevşeme söz konusu.

Koronavirüs aşısı gripten koruyor mu?

Geçen yıla göre bir miktar yükselme söz konusu olacaktır. Ama bu arada gribal enfeksiyona yönelik olarak mutlaka tedbir almayı da elden bırakmamak gerekir. Bu kişisel tedbirler, yine maske, mesafe veya hasta kişilerin izolasyonu.

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