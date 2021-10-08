SON DAKİKA: Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti! 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı nüfus 250 bini buldu
Son dakika haberleri... Türkiye, Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırılırken bölgedeki nüfus 250 bini buldu. Bölgede eğitime hazır hale getirilen 440 okulda, bu sene en az 46 bin öğrenci ders başı yaptı. Rasulayn ve Tel Abyad'da 2'si hastane olmak üzere toplam 22 sağlık tesisi bölge halkına ücretsiz hizmet veriyor.
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçerken Türkiye'nin altyapı, eğitim ve sağlık hizmetleri sayesinde Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri adeta yeniden doğdu.
Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 2 yıl geçti.
Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirmişti.