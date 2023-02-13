Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda hayati rol oynuyor
6 Şubat 2023 Pazartesi günü Hatay'da meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 13 ili etkileyen ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan depremler sonrası arama kurtarma faaliyetleri için Türk savunma sanayisi de seferber edildi. Yerli savunma sanayiine ait birçok ürün ve teknoloji deprem bölgesinde kullanılarak, yüzlerce vatandaş enkaz altından kurtarıldı.
13.02.2023 19:15 - Son Güncelleme: 13.02.2023 19:30
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin ardından Türk savunma sanayisi de seferber edildi.