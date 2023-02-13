Vav TV İzle
Haberler Güncel Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda hayati rol oynuyor

Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda hayati rol oynuyor

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Hatay'da meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 13 ili etkileyen ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan depremler sonrası arama kurtarma faaliyetleri için Türk savunma sanayisi de seferber edildi. Yerli savunma sanayiine ait birçok ürün ve teknoloji deprem bölgesinde kullanılarak, yüzlerce vatandaş enkaz altından kurtarıldı.

13.02.2023 19:15 - Son Güncelleme: 13.02.2023 19:30
Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda hayati rol oynuyor

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin ardından Türk savunma sanayisi de seferber edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda hayati rol oynuyor

Yerli savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen teknolojiler, deprem bölgesinde önemli görevler üstlendi. Yerli ve milli pek çok ürün ilk defa afet bölgesinde kullanıldı.

Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda hayati rol oynuyor

BÖLGEYE SEVK EDİLEN BAŞLICA YERLİ TEKNOLOJİK EKİPMANLAR
56 İHA

Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda hayati rol oynuyor

78 yeraltı görüntüleme, tespit ve analiz cihazı

Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda hayati rol oynuyor

Duvar arkası radar

SON DAKİKA