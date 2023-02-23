Deprem sonrası siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! Konteyner yalanını CHP'li Bodrum Belediye Başkanı deşifre etti! İşte yalanlar ve gerçekler
''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken CHP'nin başını çektiği kirli muhalefet siyasi yalan ve iftiralarla siyasi yağmacılık yaptı. Muhalefetin ve bazı provokatif sosyal medya hesaplarının yalan ve iftira dolu paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. O yalanlardan biri de Bodrum Belediyesi'nin depremzedeler için Hatay'a gönderdiği konteynerlere valiliğin el koyduğu iddiasıydı. Sosyal medyada yayılan yalan, medya organlarında haber bile oldu lakin yalanı, bizzat iddiada belirtilen Bodrum Belediyesi bozdu. İşte yüzyılın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren sosyal medyada yer alan yalanlar ve gerçekler.
23.02.2023 15:47 - Son Güncelleme: 23.02.2023 15:56
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrası devlet ilk andan itibaren bölgede arama kurtarma ve her türlü ihtiyaç için harekete geçti. Buna karşın sosyal medyada siyasi yağmacılığa soyunanlar yalanlarla hükümeti hedef aldı. İşte ilk günden itibaren ortaya atılan yalanlar ve gerçekler.
Kılıçdaroğlu: "Hükümet depremzedelere çadır, konteyner, ve mobil duş-tuvalet götüremedi."
21 Şubat İDDİA
Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş depremleri sonrası hükümetin depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediğini iddia etti.