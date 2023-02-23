Deprem sonrası siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! Konteyner yalanını CHP'li Bodrum Belediye Başkanı deşifre etti! İşte yalanlar ve gerçekler

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrası devlet ilk andan itibaren bölgede arama kurtarma ve her türlü ihtiyaç için harekete geçti. Buna karşın sosyal medyada siyasi yağmacılığa soyunanlar yalanlarla hükümeti hedef aldı. İşte ilk günden itibaren ortaya atılan yalanlar ve gerçekler.