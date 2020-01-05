Polis FETÖ'nün sözlüğünü yazdı! İşte 1094 şifreli kelime ve anlamları

EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi, İstihbarat Dairesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kitaplaştırılan 328 sayfalık "FETÖ/PDY SÖZLÜĞÜ"nde, FETÖ'nün Türkiye'yi 5'e böldüğü coğrafi yapılanma haritalarının yanı sıra, Öğrenci Yapılanması, Emniyet ve TSK Mahrem Yapılanması şemaları da yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Önsöz'ü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın 'Takdim' yazıları ile başlayan kitapta, FETÖ elebaşının örgüt üyelerinden anlamını ezberlemelerini istediği 300 kelime ve anlamları da verildi. İşte Hürriyet'in haberine göre FETÖ Sözlüğü'nden bazı kelimeleri: