Polis FETÖ'nün sözlüğünü yazdı! İşte 1094 şifreli kelime ve anlamları
FETÖ'nün örgüt içi iletişiminde kullandığı şifreli mesajların anlamları tek tek çözülerek Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY SÖZLÜĞÜ adı altında kitaplaştırıldı. FETÖ/PDY Sözlüğü'nün en önemli kaynağı ise sayıları neredeyse 10 bini bulan itirafçı ifadeleri oldu. Bu ifade ve raporları tek tek inceleyen uzmanlar, FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerinde kullandığı terimlerin yanında örgüt üyelerine gizli taktik ve eylem talimatlarının verildiği 1094 kelimenin anlamını çözdü.
EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi, İstihbarat Dairesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kitaplaştırılan 328 sayfalık "FETÖ/PDY SÖZLÜĞÜ"nde, FETÖ'nün Türkiye'yi 5'e böldüğü coğrafi yapılanma haritalarının yanı sıra, Öğrenci Yapılanması, Emniyet ve TSK Mahrem Yapılanması şemaları da yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Önsöz'ü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın 'Takdim' yazıları ile başlayan kitapta, FETÖ elebaşının örgüt üyelerinden anlamını ezberlemelerini istediği 300 kelime ve anlamları da verildi. İşte Hürriyet'in haberine göre FETÖ Sözlüğü'nden bazı kelimeleri:
ABİLİ TAKİP Mahrem hizmetler olarak adlandırılan TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bazı özel kurumlara (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK vb kritik birimler) yerleştirilme sürecinde olan örgüt mensuplarından, irtibatı zayıflayan ya da bağı kopanların tekrar örgüte kazandırılması veya bağlılığının güçlendirilmesi maksadıyla uygulanan yöntemlerden biri.
ADANMIŞ RUH Örgüte adanmış kimse. Örgütte sadakatinden şüphe edilmeyen kimseler için kullanılıyor.
ABLA Örgüt içerisinde hayati önem taşıyan kadın örgüt mensubu. Abi veya imam tabirinin kadın yapılanmalarındaki karşılığı olarak kullanılmakta.
ÂLİM ZAT Örgüt elebaşı Gülen'e verilen kod isimlerden.
AMERİKA ÖŞRÜ Bizzat Türkiye'de bulunan örgüt mensupları tarafından toplanan himmet gelirleri ve örgütün diğer finansal kaynaklarından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ayrılan pay.
ATM (ARAMA VE TARAMA MESULÜ) Örgütün mahrem ya da mahrem olmayan diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten, bilişim alanında kabiliyetli ve uzman örgüt mensupları.