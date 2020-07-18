TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. İşte tarihi günden kareler...
Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa Gemlik'te atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TOGG ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG Genel Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş katıldı.
HAMDOLSUN PROJEDE HİÇBİR KUSUR BULAMADILAR
Hayatlarında ülke ve milletin hayrına bir tek çivi dahi çakmamış olanların koro halinde iftira etme yarışına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menüsünden başlatma tuşuna kadar projede açık aramaya başladılar. Otomobilin farı da, kaputu da varmış. Aslında kendi aşağılık komplekslerini de ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadılar. Dalga geçmek için attıkları manşetlerin hepsi, döndü dolaştı yüzlerine bulaştı" diye konuştu.
YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASIDIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Salgına rağmen yatırım yapmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika haritasını değiştirecek devasa bir tesistir. Üretilecek tüm otomobillerin AR-GE'si burada yapılacak. Fabrikamız doğrudan halkımıza hizmet edecek, çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Bu eserin genç kuşaklara da ilham aşılayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.