TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...

YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Salgına rağmen yatırım yapmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika haritasını değiştirecek devasa bir tesistir. Üretilecek tüm otomobillerin AR-GE'si burada yapılacak. Fabrikamız doğrudan halkımıza hizmet edecek, çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Bu eserin genç kuşaklara da ilham aşılayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.