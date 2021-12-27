Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a yurt dışından talep yağıyor!
Koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen yerli aşı TURKOVAC'a yurt dışından talep yağıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC için yurt dışından da taleplerin olduğunu, gerekli planlamaların yapıldığını söyledi.
Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TURKOVAC aşısının seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜSEB'in Sağlık Bakanlığı bünyesinde 7 yıldır faaliyet gösterdiğini ifade etti.
TÜSEB olarak son dönemde özellikle TURKOVAC'a yoğunlaştıklarını anlatan Akdoğan, fikirden seri üretim aşamasına kadar aşıya her süreçte verdikleri destekleri sürdürdüklerini dile getirdi.
Akdoğan, Türkiye'nin TURKOVAC üretiminde her alanda ciddi bir iş ve güç birliği yaptığını ifade etti.
Aşının farklı süreçlerinin bulunduğunu aktaran Akdoğan, şöyle devam etti:
"Aşının geliştirilmesi başka bir süreçti, faz çalışmalarıyla beraber ölçek büyütmek ya da seri üretim başka bir süreç. Ölçek büyütme gün gün iyileşen bir süreç ve biz önümüzdeki dönemde çok daha verimli (doz sayısı anlamında) bir biçimde aşımızın üretileceğini ve daha yüksek kapasitelere ulaşacağımızı öngörüyoruz. Biz şu anda bu sene içerisinde 150 bine yakın dozu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze teslim ettik."
"TURKOVAC MODELİNİ DİĞER AŞILAR İÇİN YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"
Türkiye'de vatandaşın istediği aşıyı yaptırmakta özgür olduğunu dile getiren Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda ülkemizin herhangi bir aşı problemi bulunmuyor. Bunun yanında TURKOVAC aşımız da devreye girerek bu sürece katkı sağlayacaktır. TURKOVAC aşısıyla ilgili yurt dışından da çeşitli talepler bize ulaşıyor, bu talepleri karşılamak için de gerekli hazırlıklar, planlamalar yapılıyor. Dünyada Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden bir tanesi Türkiye. TÜSEB olarak önümüzdeki dönemde geliştirdiğimiz bu modeli daha da yaygınlaştırarak diğer aşılarımız için de benzer çalışmaları yapacağız.