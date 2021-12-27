Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’a yurt dışından talep yağıyor!

"TURKOVAC MODELİNİ DİĞER AŞILAR İÇİN YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Türkiye'de vatandaşın istediği aşıyı yaptırmakta özgür olduğunu dile getiren Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda ülkemizin herhangi bir aşı problemi bulunmuyor. Bunun yanında TURKOVAC aşımız da devreye girerek bu sürece katkı sağlayacaktır. TURKOVAC aşısıyla ilgili yurt dışından da çeşitli talepler bize ulaşıyor, bu talepleri karşılamak için de gerekli hazırlıklar, planlamalar yapılıyor. Dünyada Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden bir tanesi Türkiye. TÜSEB olarak önümüzdeki dönemde geliştirdiğimiz bu modeli daha da yaygınlaştırarak diğer aşılarımız için de benzer çalışmaları yapacağız.