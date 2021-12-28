T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 3 aylığı topluca hesaplara geçecek! Öğrencilere en az 2.550 TL burs müjdesi!
Öğrencilere en az 2.550 TL burs müjdesi! T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 3 aylığı topluca hesaplara geçecek. Her ayın altıncı ve onuncu günleri arasında KYK bursları hesaplara yatırılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlanmaktadır. Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği burs ve kredi ödeme miktarlarının ne kadar olacağını geçen hafta açıklandı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında öğrencilere verilecek olan burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olduğunu açıklamıştı.
28.12.2021 08:30
- Son Güncelleme: 28.12.2021 08:30
Milyonlarca öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve kredi ödemelerinin ne kadar olacağını heyecanla bekliyordu. Bilindiği üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere hem kredi hem de karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında öğrencilere verilecek olan KYK burs ve kredi ücretlerini de açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 2022 yılında verilecek ödeme tutarlarını merak etmeye başladı. Tüm öğrencilerin merak ettiği miktarları haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik.