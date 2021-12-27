Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron uyarısı! 3. doz koronavirüs aşısı Omicron’dan koruyor mu?

Bu varyanta karşı da bizim yapacağımız şey aslında daha önceden bildiğimiz şeylerin aynısı, farklı bir şey gerekmiyor. Mümkün olduğu kadar kapalı alanlara, sosyal alanlara girmemek lazım. Kalabalıklara sokulmamak lazım. Diğer insanlarla mesafeyi korumak lazım ve sosyal alanlarda mutlaka maskeyi usulüne göre kullanmamız lazım.