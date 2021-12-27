Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron uyarısı! 3. doz koronavirüs aşısı Omicron'dan koruyor mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron'un Türkiye'de yayıldığını belirterek, vakaların yüzde 10'unun Omicron kaynaklı olduğunu söylemişti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından aşıların Omicron'a karşı koruyup korumadığı merak edilmişti. Peki 3. doz koronavirüs aşısı Omicron'dan koruyor mu? Merak edilen soruyu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Eğer iki doz aşı yapılmışsa, aradan 3 ay geçmişse mutlaka 3'üncü dozları yaptırmak lazım. Çünkü yapılan çalışmalar 'Omicron'un iki doz aşıya rağmen aşıdan çok etkilenmediğini gösteriyor" dedi.
Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantından korunmada mevcut salgın tedbirlerinin önemini vurguladı. Özlü, "Bulaşma açısından, kişisel korunma tedbirlerine çok uyumak lazım.
Bu varyanta karşı da bizim yapacağımız şey aslında daha önceden bildiğimiz şeylerin aynısı, farklı bir şey gerekmiyor. Mümkün olduğu kadar kapalı alanlara, sosyal alanlara girmemek lazım. Kalabalıklara sokulmamak lazım. Diğer insanlarla mesafeyi korumak lazım ve sosyal alanlarda mutlaka maskeyi usulüne göre kullanmamız lazım.
Bunlara dikkat edersek sorun olmuyor. Mesela biz her gün burada hastanede, poliklinikte, serviste, yoğun bakımda Covid pozitif hastalarla temas halindeyiz. Bunlara dikkat ettiğimiz için kendimizi koruyabiliyoruz. Yoksa biz hemen hastalanırız. Ama bunlar işe yarıyor. Yani bunlara uyduğunuz zaman kendinizi korumuş oluyorsunuz. Dolayısıyla Omicron'a karşı da yapılacak şeyler aşağı yukarı belli" diye konuştu.
'ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILARI HIZLI ŞEKİLDE YAPTIRMAKTA YARAR VAR'
Üçüncü doz aşının mutlaka yaptırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Bunların dışında elimizde geçen yıl olmayan aşı var. Şu anda herkes ikinci, üçüncü doz aşısını yaptırmış olmalı. Eğer iki doz aşı yapılmışsa aradan 3 ay geçmişse mutlaka üçüncü dozları yaptırmak lazım.