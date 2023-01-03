Yeni yılda yeni projeler! AK Parti 2023’te de hız kesmeyecek: İşte Türkiye’ye çağ atlatacak projeler...

YENİ ZİGANA TÜNELİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli inşaatında sona gelindi. Tünelin Nisan 2023'te hizmete girmesi planlanıyor. 17 Mart 2017'de temeli atılan tünelin inşaatında, geçen yıl ocak ayında 14.5 km'lik çift tüpte ışık göründü. Bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km'ye ulaşan yolda çalışmalar sürüyor.

Tünelde asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 90'ı, bağlantı yollarının ise yüzde 93'ü tamamlandı. Dengeli konsol metoduyla yapılan köprüler, kavşaklar ve diğer tünellerin yapımına ise yoğun bir şekilde devam ediliyor. Bin kişinin 7 gün 24 saat çalıştığı tünel tamamlandığında, Trabzon-Gümüşhane arası 1.5 saatten 40 dakikaya, mevcut yol ise 8 km'ye düşecek.