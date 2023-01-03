HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın
Günlerdir etkisi devam eden sis nedeniyle ulaşımda zorluk çeken sürücüler bu durumun daha ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma yaşanacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu
03.01.2023 06:31 - Son Güncelleme: 03.01.2023 06:31
UYARILAR
SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.