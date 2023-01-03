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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın

Günlerdir etkisi devam eden sis nedeniyle ulaşımda zorluk çeken sürücüler bu durumun daha ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma yaşanacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

03.01.2023 06:31 - Son Güncelleme: 03.01.2023 06:31
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın

UYARILAR

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın

SİSLİ HAVA NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun sisin İstanbul ve Trakya'da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA