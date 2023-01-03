HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Sisli hava ne kadar sürecek? Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! Bu haberi okumadan yola çıkmayın

UYARILAR

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.