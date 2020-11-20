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Yeni kısıtlamalar başladı! İşte Türkiye geneli kısıtlama sonrası manzaralar

İçişleri Bakanlığınca tüm illere gönderilen genelge doğrultusunda koronavirüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamalar, saat 20.00 itibariyle başladı. Peki kısıtlama sonrasında nereler açık olacak hangi mekanlar kapalı olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor gibi sorulara da bakanlık tarafından yanıt verildi. İşte tüm bu yanıtlar ve 20:01'de Türkiye'de kısıtlama manzaraları...

20.11.2020 22:30 - Son Güncelleme: 20.11.2020 22:34
Yeni kısıtlamalar başladı! İşte Türkiye geneli kısıtlama sonrası manzaralar

İçişleri Bakanlığınca tüm illere gönderilen genelge doğrultusunda koronavirüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamalar, saat 20.00 itibariyle başladı. Peki kısıtlama sonrasında nereler açık olacak hangi mekanlar kapalı olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor gibi sorulara da bakanlık tarafından yanıt verildi. İşte tüm bu yanıtlar ve 20:01'de Türkiye'de kısıtlama manzaraları...

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Yeni kısıtlamalar başladı! İşte Türkiye geneli kısıtlama sonrası manzaralar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından, koronavirüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamaları açıklamıştı.

Yeni kısıtlamalar başladı! İşte Türkiye geneli kısıtlama sonrası manzaralar

Kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelde yer alan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı.

Yeni kısıtlamalar başladı! İşte Türkiye geneli kısıtlama sonrası manzaralar

Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat 20.00'de kepenk indirdi.

Yeni kısıtlamalar başladı! İşte Türkiye geneli kısıtlama sonrası manzaralar

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