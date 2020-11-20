Yeni kısıtlamalar başladı! İşte Türkiye geneli kısıtlama sonrası manzaralar

İçişleri Bakanlığınca tüm illere gönderilen genelge doğrultusunda koronavirüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamalar, saat 20.00 itibariyle başladı. Peki kısıtlama sonrasında nereler açık olacak hangi mekanlar kapalı olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor gibi sorulara da bakanlık tarafından yanıt verildi. İşte tüm bu yanıtlar ve 20:01'de Türkiye'de kısıtlama manzaraları...