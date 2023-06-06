YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! 2023 Yeni kabinede kimler var? İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...
Son dakika yeni kabinede kimler var merak ediliyor. 2. tur seçimleri sonucuna göre Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımında yeni kabinede yer alacak isimler araştırılmaya başlandı. Peki Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var? İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı...
06.06.2023 09:03 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:04
Başkan Erdoğan ''Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." dedi. İşte YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı.