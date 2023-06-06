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Haberler Güncel YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! 2023 Yeni kabinede kimler var? İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...

YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! 2023 Yeni kabinede kimler var? İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...

Son dakika yeni kabinede kimler var merak ediliyor. 2. tur seçimleri sonucuna göre Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımında yeni kabinede yer alacak isimler araştırılmaya başlandı. Peki Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var? İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı...

06.06.2023 09:03 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:04
Haziran 2023 Yeni kabinede kimler var? YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...

Başkan Erdoğan ''Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." dedi. İşte YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı.

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Haziran 2023 Yeni kabinede kimler var? YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...

YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI BELLİ OLDU

Yeni Bakanlar Kurulu'nda (yeni kabine) yer alacak isimler açıklandı.

Haziran 2023 Yeni kabinede kimler var? YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN BAKANLAR 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Haziran 2023 Yeni kabinede kimler var? YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

Haziran 2023 Yeni kabinede kimler var? YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

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