YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! 2023 Yeni kabinede kimler var? İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...

Başkan Erdoğan ''Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." dedi. İşte YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı.