Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2019 CTE, İKM, Katip, Mübaşir alımı ne zaman?
Adalet Bakanlığı'na yapılması planlanan personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakan Abdulhamit Gül'ün 2019 yılında personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. CTE, İKM, Katip ve Mübaşir kadrolarına alım yapılması beklenen Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları neler olacak? Alımlar ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hem adliyelere hem de ceza infaz kurumlarına personel ihtiyacı olduğunun altını çizen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında 10 bin civarında personel alımı yapılacağını bildirmişti. Konu ile ilgili adayların araştırmaları devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? CTE, İKM, Katip, Mübaşir alımı için şartlar neler? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?
Adalet Bakanlığı'nın personel ihtiyacının olduğu kadrolarda görev almak isteyen adaylar, duyurunun yapılmasının ardından merakla ilanı beklemeye başladı. Ancak personel alımı ile ilgili ilan henüz yayınlanmadı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanının yayın zamanda yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça takvim.com.tr üzerinden duyurulacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları yayınlanacak ilan ile birlikte netlik kazanacak. Bir önceki şartlara bakacak olursak, Katip, Mübaşir, İKM gibi kadrolara yapılacak personel alımlarında başvuru genel şartlarının aşağıdaki gibi olacağı düşünülüyor.
* Türk Vatandaşı olmak,
* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
* Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
* Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
* Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
* Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak
* Katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak