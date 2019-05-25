PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde bölge ana karargahı imha edildi. Örgüt üyelerinin telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşme sağlayıp bu karargâhta toplandığı ve eylem kararlarını da burada aldıkları belirlendi. PKK'nın Karadeniz'deki en büyük silah deposunun da Gümüşhane kırsalında olduğu belirlenirken, lojistik olarak ise Trabzon kırsalını kulla ndıkları ortaya çıktı.

25.05.2019 14:25 - Son Güncelleme: 25.05.2019 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





