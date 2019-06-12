YKS çıkmış sorular ve cevaplar! 2018 YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarı

Milyonlarca öğrenci 16 Haziran 2019 Pazar günü YKS'ye girecek. Öğrencilerin geleceğini, üniversite hayatını ve ileride yapacakları mesleği belirlemede büyük önem taşıyan YKS öncesi sınava girecek adaylar bazı araştırmalar yapıyor. Geçmiş yıllarda YKS'de çıkmış soruları merak eden adaylar, bu sorulara göz atarak sınava hazırlık yapıyor. Biz de sizler için 2018 YKS'de çıkan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile Temel Yeterlilik Testi (TYT) soru kitapçığı ve cevap anahtarını derledik. İşte 2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, ​2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...

12.06.2019 06:55 - Son Güncelleme: 12.06.2019 06:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





