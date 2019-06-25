İstanbul lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı! MEB LGS İstanbul lise puanları
İstanbul lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri için bekleyiş sona erdi. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. MEB tercih takvimini duyururken bir yandan da öğrencilerin heyecanla beklediği İstanbul lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisini paylaştı. İşte 2019 LGS İstanbul liselerin taban ve tavan puanları...
25.06.2019 14:38
- Son Güncelleme: 25.06.2019 14:38
İstanbul lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihlerinin 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Tercih yapacak olan öğrenciler İstanbul lise tavan tavan puanları ve yüzdelik dilimleri konusunda araştırmalarını sürdürüyordu. MEB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da liselerin taban tavan puanları ve yüzdelik dilimlerinin belli olduğunu duyurdu. Peki, İstanbul lise taban ve tavan puanları nasıl? İstanbul liselerin yüzdelik dilimleri nedir? İşte detaylar...
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