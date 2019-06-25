İstanbul lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı! MEB LGS İstanbul lise puanları

İstanbul lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihlerinin 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Tercih yapacak olan öğrenciler İstanbul lise tavan tavan puanları ve yüzdelik dilimleri konusunda araştırmalarını sürdürüyordu. MEB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da liselerin taban tavan puanları ve yüzdelik dilimlerinin belli olduğunu duyurdu. Peki, İstanbul lise taban ve tavan puanları nasıl? İstanbul liselerin yüzdelik dilimleri nedir? İşte detaylar...

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