PYBS İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2019 Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. 11-22 Mart'ta başvurusu alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavını giriş belgeleri için bekleyiş sürüyor. Peki, 2019 PYBS İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2019 bursluluk sınavı ne zaman?