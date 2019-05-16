PYBS İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2019 Bursluluk sınavı ne zaman?
PYBS adıyla bilinen İOKBS sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavına hazırlanan adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösterens sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. MEB takvimine göre bu sorunun yanıtı belli. Peki, PYBS İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2019 bursluluk sınavı ne zaman?
Bursluluk sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. 11-22 Mart'ta başvurusu alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavını giriş belgeleri için bekleyiş sürüyor. Peki, 2019 PYBS İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2019 bursluluk sınavı ne zaman?
İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, sınav giril belgeleri 17 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17Mayıs 2019 tarihinden itibarene-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.