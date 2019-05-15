İşte oy hırsızlığını gösteren tablo! 83 sandıkta Binali Yıldırım'ın oyunu böyle çalmışlar

CHP'nin "Aynı zarftan çıkan 4 pusuladan 1'i nasıl iptal olur?" algısını çürüten verilere ulaşıldı. Ortaya çıkan tablo 83 sandıkta sadece 'büyükşehir' oylarının çalındığını ortaya koydu. AK Parti'nin 'İlçe Belediye Başkanlığı' ve 'İl Genel Meclisi' oylarının oy sayım cetveli ve seçim sandık tutanağına doğru yazıldığı, YSK sistemine de doğru işlendiği görülüyor. Ancak Yıldırım'ın oylarının, oy sayım cetveli ile seçim sandık tutanağına düşük yazıldığı ve YSK sistemine de hatalı işlendiğini ortaya konuluyor.

15.05.2019 11:09 - Son Güncelleme: 15.05.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





