İşte oy hırsızlığını gösteren tablo! 83 sandıkta Binali Yıldırım'ın oyunu böyle çalmışlar
CHP'nin "Aynı zarftan çıkan 4 pusuladan 1'i nasıl iptal olur?" algısını çürüten verilere ulaşıldı. Ortaya çıkan tablo 83 sandıkta sadece 'büyükşehir' oylarının çalındığını ortaya koydu. AK Parti'nin 'İlçe Belediye Başkanlığı' ve 'İl Genel Meclisi' oylarının oy sayım cetveli ve seçim sandık tutanağına doğru yazıldığı, YSK sistemine de doğru işlendiği görülüyor. Ancak Yıldırım'ın oylarının, oy sayım cetveli ile seçim sandık tutanağına düşük yazıldığı ve YSK sistemine de hatalı işlendiğini ortaya konuluyor.
15.05.2019 11:09
- Son Güncelleme: 15.05.2019 11:47
Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesinin ardından CHP, kararın haksız olduğunu göstermek için "Aynı zarftan çıkan 4 oydan 1'i nasıl iptal olur?" şeklinde algı operasyonu yürüttü.
CHP adayı Ekrem İmamoğlu, bu algıyı oluşturmak için "Aynı zarfa atılan oyda ilçe belediye başkanının oyları pırıl pırıl, meclis üyelerine verilen oylar pırıl pırıl ama sıra büyükşehire gelince 'Şaibe var' gülerim buna" demişti. SABAH'ın ulaştığı belgeler ise Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oylarının 83 sandıkta nasıl çalındığını gösteriyor.
Ortaya çıkan tabloda, AK Parti'nin 'İlçe Belediye Başkanlığı' ve 'İl Genel Meclisi' oylarının oy sayım cetveli ve seçim sandık tutanağına doğru yazıldığı, YSK sistemine de doğru işlendiği görülüyor.
Ancak Yıldırım'ın oylarının, oy sayım cetveli ile seçim sandık tutanağına düşük yazıldığı ve YSK sistemine de hatalı işlendiğini ortaya konuluyor. Buna göre Yıldırım'ın oyunun 39 sandıkta 0, 22 sandıkta ise 1 olarak YSK sistemine yazıldığı tespit edildi.
39 SANDIKTA BİNALİ YILDIRIM'IN OYU "SIFIR OY" OLARAK İŞLENDİ
31 Mart seçimlerinde sandıklar kapandığında sisteme girilen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyu 39 sandıkta sıfır oy olarak işlendi.