Yeni araştırma! Koronavirüs geçirip aşı olanlarla ilgili flaş detay: Süper insan!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs 2 yılı aşkın süredir gündelik yaşamı resmen felç etti. Milyonlarca kişi koronavirüs olurken milyonlarca kişi de hayatını kaybetti. Koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen aşılar virüsün etkisini büyük ölçüde azalttı. Konuyla ilgili ABD'de yapılan araştırma koronavirüs aşılarının etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, 2 doz koronavirüs aşısı olan kişi insanüstü bağışıklık kazanıyor. İşte detaylar...
10.09.2021 11:55
- Son Güncelleme: 10.09.2021 11:55
Hatziioannou "Bu insanların kanındaki antikorlar, 20 yıl önce ortaya çıkan ilk koronavirüs olan SARS-CoV-1'i bile etkisiz hale getirebilir. Bence virüsle savaşmak için en iyi konumdalar." ifadelerini kullandı.