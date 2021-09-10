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Yeni araştırma! Koronavirüs geçirip aşı olanlarla ilgili flaş detay: Süper insan!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs 2 yılı aşkın süredir gündelik yaşamı resmen felç etti. Milyonlarca kişi koronavirüs olurken milyonlarca kişi de hayatını kaybetti. Koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen aşılar virüsün etkisini büyük ölçüde azalttı. Konuyla ilgili ABD'de yapılan araştırma koronavirüs aşılarının etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, 2 doz koronavirüs aşısı olan kişi insanüstü bağışıklık kazanıyor. İşte detaylar...

10.09.2021 11:55 - Son Güncelleme: 10.09.2021 11:55
Yeni araştırma! Koronavirüs geçirip aşı olanlarla ilgili flaş detay: Süper insan!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan ve daha sonra aşı olan insanların bağışıklık sistemlerinin virüse karşı süper tepki verme yeteneği geliştirdiği ortaya çıktı.

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Yeni araştırma! Koronavirüs geçirip aşı olanlarla ilgili flaş detay: Süper insan!

Araştırmacılar bu yeteneğe 'insanüstü bağışıklık' veya 'hibrit bağışıklık' adını verdiler. Bağışıklık sistemi bu yeteneği kazandıktan sonra virüsü hatırlıyor ve hatta nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin ediyor.

Yeni araştırma! Koronavirüs geçirip aşı olanlarla ilgili flaş detay: Süper insan!

Yapılan çalışmada "hibrit bağışıklığa" sahip hastalar, mevcut endişe verici varyantlara, insan dışı koronavirüslere ve hatta henüz var olmayan potansiyel olarak yeni varyantlara yanıt verme yeteneğini gösterdi.

Yeni araştırma! Koronavirüs geçirip aşı olanlarla ilgili flaş detay: Süper insan!

Rockefeller Üniversitesi'nde bu hastaları inceleyen virolog Theodora Hatziioannou, NPR'ye yaptığı açıklamada "Bu insanların aşıya inanılmaz tepkileri var." dedi

Yeni araştırma! Koronavirüs geçirip aşı olanlarla ilgili flaş detay: Süper insan!

Hatziioannou "Bu insanların kanındaki antikorlar, 20 yıl önce ortaya çıkan ilk koronavirüs olan SARS-CoV-1'i bile etkisiz hale getirebilir. Bence virüsle savaşmak için en iyi konumdalar." ifadelerini kullandı.

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