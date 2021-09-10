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Tırla E-5 Karayolunda taşınan uçak ilginç görüntüler oluşturdu

Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda uçaklardan biri daha satıldı. Tahran TT Havayolları'na ait uçak, gece uzman bir ekip tarafında Atatürk Havalimanı'nda tırlara yüklenerek Hadımköy'e taşındı. Karayolunda tır dorsesinde taşınan uçak, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

10.09.2021 10:12 - Son Güncelleme: 10.09.2021 10:13
Tırla E-5 Karayolunda taşınan uçak ilginç görüntüler oluşturdu

Atatürk Havalimanı apronunda yıllardan bekleyen hurda uçaklardan Tahran TT havayolu firmasına ait MD-82 tipi yolcu uçağı, Sky Air Shop isimli bir firması tarafından 5 ay önce satın alındı. Uçak Teknisyeni Mehmet Emin Ertemel'in liderliğinde detaylı şekilde parçalanan uçak, gece tırlara yüklenerek Atatürk Havalimanı apronundan çıkartıldı.

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Tırla E-5 Karayolunda taşınan uçak ilginç görüntüler oluşturdu

Atatürk Havalimanı B kapısından çıkan tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında E-5 Karayolundan Hadımköy'e götürüldü. Karayolunda tır dorsesinde taşınan uçak, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

Tırla E-5 Karayolunda taşınan uçak ilginç görüntüler oluşturdu

"BİZ BUNU ÇIKARTIP TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Sky Air Shop yetkilisi uçak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel, "7 tane restoran kafe yaptırdık, denizin dibine batırdık. Dalış amacına, eğitim amacına, restoran kafe için kullanılması için yaptık.

Tırla E-5 Karayolunda taşınan uçak ilginç görüntüler oluşturdu

Sivil Havacılık sunmuş olduğu Atatürk Havalimanındaki hurda uçakları ilk kesen biziz. Şu anda gümrük nedeniyle bir 5 ay kadar evvel uçağı kestiğimiz halde uçağımız yeni çıkartıyoruz.

Tırla E-5 Karayolunda taşınan uçak ilginç görüntüler oluşturdu

İnşallah hayırlısı olur. Uçak MD-82 dar gövde uzun bir uçak. 13-14 yıldan bu yana Atatürk Havalimanında bulunuyordu. Biz bunu çıkartıp tekrar ayağa kaldıracağız. Gerekeni yapacağız, bir hizmet olarak bir yere sunacağız" ifadelerini kullandı.

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