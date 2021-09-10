Sadece 1500 gram! Dünyada eşi benzeri çok az! Kod adı: Ozan
Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri, dünyanın en hafif mayın dedektörlerinden OZAN'ın teknoloji transferini sağlayarak kentte üretilmesi için çalışma başlattı.
Bursa'da savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri, dünyanın en hafif mayın dedektörlerinden birinin teknoloji transferini sağlayarak kentte üretilmesi için çalışma başlattı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, savunma ve havacılık sanayi sektör temsilcileri, BASDEC ile özgün projeler geliştirerek yerli savunma sanayisine ve Türkiye'nin ihracatına yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyor.
Küme üyelerinin TÜBİTAK üzerinden, "Ozan" adını taşıyan katlanabilir metal mayın dedektörünün, teknoloji transferini sağlayarak ürünü geliştirmeyi hedeflediğini açıklayan Burkay, "Kümelenmenin yetenek ve kapasitelerini ortak kullanarak üretecekleri bu ürünle güvenlik güçlerimizin ve insani yardım örgütlerinin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.