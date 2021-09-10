Sadece 1500 gram! Dünyada eşi benzeri çok az! Kod adı: Ozan

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, savunma ve havacılık sanayi sektör temsilcileri, BASDEC ile özgün projeler geliştirerek yerli savunma sanayisine ve Türkiye'nin ihracatına yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyor.