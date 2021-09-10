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Sadece 1500 gram! Dünyada eşi benzeri çok az! Kod adı: Ozan

Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri, dünyanın en hafif mayın dedektörlerinden OZAN'ın teknoloji transferini sağlayarak kentte üretilmesi için çalışma başlattı.

10.09.2021 16:31 - Son Güncelleme: 10.09.2021 16:31
Kod adı: Ozan! Sadece 1500 gram! Dünyada eşi benzeri çok az

Bursa'da savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri, dünyanın en hafif mayın dedektörlerinden birinin teknoloji transferini sağlayarak kentte üretilmesi için çalışma başlattı.

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Kod adı: Ozan! Sadece 1500 gram! Dünyada eşi benzeri çok az

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, savunma ve havacılık sanayi sektör temsilcileri, BASDEC ile özgün projeler geliştirerek yerli savunma sanayisine ve Türkiye'nin ihracatına yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyor.

Kod adı: Ozan! Sadece 1500 gram! Dünyada eşi benzeri çok az

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BASDEC üyelerinin, ana üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kendilerine ait özgün ürünler de geliştirdiğini aktardı.

Kod adı: Ozan! Sadece 1500 gram! Dünyada eşi benzeri çok az

Küme üyelerinin TÜBİTAK üzerinden, "Ozan" adını taşıyan katlanabilir metal mayın dedektörünün, teknoloji transferini sağlayarak ürünü geliştirmeyi hedeflediğini açıklayan Burkay, "Kümelenmenin yetenek ve kapasitelerini ortak kullanarak üretecekleri bu ürünle güvenlik güçlerimizin ve insani yardım örgütlerinin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kod adı: Ozan! Sadece 1500 gram! Dünyada eşi benzeri çok az

Burkay, BASDEC'in kurulduğu 2013 yılından bu yana Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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