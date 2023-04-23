TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Terör örgütlerinin kökünün kazınacağı dönemin sonuna geliyoruz
TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunda konuşan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu skandal ifadeler kullandı. HDP ile kirli pazarlığa oturan, Kandil'in tam desteğini alan Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünde "Tüm terör örgütlerinin ve yer altı suç örgütlerinin kökünün kazınacağı bir dönemin sonuna doğru geliyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantısı'nda konuştu.
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildikten hemen sonra HDPile kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki sözleri gündem oldu.
Kılıçdaroğlu, "418 milyar doların hesabının sorulacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Çiftçinin, işçinin hakkını alacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin son bulacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Tüm terör örgütlerinin ve yer altı suç örgütlerinin kökünün kazınacağı bir dönemin sonuna doğru geliyoruz" ifadelerini kullandı.
UYUŞTURUCU PARASINI TEMİZE ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı Habertürk yayınında da uyuşturucu baronlarının parasını 'temiz para' olarak nitelemişti.
Bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz" demişti.
"TEMİZ PARA UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI"
Sunucunun, "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusuna ise "Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." şeklinde skandal bir yanıt vermişti.
KANDİL'İN HAMİSİ OLDU
6 Mart'ta kendi adaylığını masaya dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, önce HDP ziyareti, ardından da Tutum Belgesi'ne göz kırpan sözleriyle Kandil'in gönlünü yaptı.
12 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek mesajı paylaşan PKK elebaşları arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal yer alıyor.