TBMM’deki 23 Nisan özel oturumunda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal sözler: Terör örgütlerinin kökünün kazınacağı dönemin sonuna geliyoruz

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildikten hemen sonra HDPile kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki sözleri gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, "418 milyar doların hesabının sorulacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Çiftçinin, işçinin hakkını alacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin son bulacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Tüm terör örgütlerinin ve yer altı suç örgütlerinin kökünün kazınacağı bir dönemin sonuna doğru geliyoruz" ifadelerini kullandı.