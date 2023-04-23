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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Çarşamba gününe dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Nisan 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Çarşamba gününe dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Nisan 2023 hava durumu

Nisan ayının sonlarına yaklaşırken "hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son tahminlerde Çarşamba gününe işaret etti. MGM'den yapılan açıklamada " hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı ve iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı. Peki hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
23.04.2023 20:42 - Son Güncelleme: 23.04.2023 20:42
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Çarşamba gününe dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Nisan 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz(Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir' in güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğusu ve Sivas'ın kuzeyinde, yarın Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Çarşamba gününe dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Nisan 2023 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Çarşamba gününe dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Nisan 2023 hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Ordu, Giresun, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Çarşamba gününe dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Nisan 2023 hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, Balıkesir' in güneyi yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Çarşamba gününe dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Nisan 2023 hava durumu

EGE

Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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