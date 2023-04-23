HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Çarşamba gününe dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Nisan 2023 hava durumu
Nisan ayının sonlarına yaklaşırken "hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son tahminlerde Çarşamba gününe işaret etti. MGM'den yapılan açıklamada " hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı ve iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı. Peki hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz(Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir' in güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğusu ve Sivas'ın kuzeyinde, yarın Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Ordu, Giresun, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.