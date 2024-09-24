Serdar Ortaç kumarda neler kaybetmiş neler! “Ali Sami Yen Stadı'nın yanında gökdelenim...”

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren ve son dönemlerde TikTok yayınlarıyla çok konuşulan Serdar Ortaç, bu kez kumar itirafıyla gündeme geldi. Ortaç, konuk olduğu bir programda "Ne kadar para kaybettin?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.