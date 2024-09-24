Serdar Ortaç kumarda neler kaybetmiş neler! “Ali Sami Yen Stadı'nın yanında gökdelenim...”

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren ve son dönemlerde TikTok yayınlarıyla çok konuşulan Serdar Ortaç, bu kez kumar itirafıyla gündeme geldi. Ortaç, konuk olduğu bir programda "Ne kadar para kaybettin?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.
Türkçe pop denince akla gelen ilk isimlerden olan Serdar Ortaç, yıllarca birçok hit şarkıya imza atarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla magazin manşetlerini sık sık süsleyen Ortaç, son dönemlerde TikTok yayınlarıyla çok konuşuldu.
Yayın sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, Serdar Ortaç, bu kez kumar itirafıyla gündeme geldi.