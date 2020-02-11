Yasa dışı bahis dolandırıcılığı çetesinin lüks yaşamı şoke etti! Birbirlerini para ile dövüyorlar
Adana'da, yasa dışı bahis yalanıyla 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırıp, lüks villalarda yaşayan çete üyesi 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek ve son model araçlar satın alarak harcadıklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.
11.02.2020 12:21
- Son Güncelleme: 11.02.2020 12:23
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandırılan çetenin peşine düştü. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı.
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