İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İKİNCİ SALDIRIDA 5 ŞEHİT

İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden geldi. Açıklamada "İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.