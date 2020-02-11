İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.
İKİNCİ SALDIRIDA 5 ŞEHİT
İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden geldi. Açıklamada "İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.
Saldırı sonrası 'bölgede tespit edilen hedeflerin, derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği belirtilerek şöyle devam edildi:
"Hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."
FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA
Saldırıya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir." dedi.