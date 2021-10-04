Yarına dikkat! Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı! Yarın hava nasıl olacak? | HAVA DURUMU
Ekim ayına girdiğimiz bu günlerde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde evden çıkanlar veya plan yapanlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarıda bulundu.
BUGÜN DE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı