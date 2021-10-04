Yarına dikkat! Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı! Yarın hava nasıl olacak? | HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı