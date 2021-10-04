Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu

GERÇEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının yalnızca önsözünü yazdığını ve tanıtımına katıldığını, kitabın ünlü şefler ve akademisyenler tarafından kaleme alındığını açıkladı.