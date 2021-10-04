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Haberler Güncel Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu

Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu

Hizmet üretmek gibi bir derdi olmayan, algı ve yalan siyasetiyle prim yapma stratejisi güden CHP; haftayı 7 öne çıkan yalanla kapattı. 7 yalanın içerisinde elektriğe zam da vardı FETÖ avukatlığı kokan algı çalışması da.

04.10.2021 13:16 - Son Güncelleme: 04.10.2021 13:56
Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu

HAFTANIN YALANLARI 1
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun elektriğe yüzde 15 zam yaptığını iddia etti.

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Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu

GERÇEK:
EPDK, Ahmet Akın'ı yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada "Nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.

Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu

HAFTANIN YALANLARI 2
"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kaleme alındı.

Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu

GERÇEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının yalnızca önsözünü yazdığını ve tanıtımına katıldığını, kitabın ünlü şefler ve akademisyenler tarafından kaleme alındığını açıkladı.

Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu

HAFTANIN YALANLARI 3
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ üyesi Ayşe Özdoğan'ın 4. seviye kanser hastası olmasına rağmen yeniden cezaevine atıldığını söyledi.

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