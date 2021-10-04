Haftalık vaka tablosu açıklandı! CHP haftayı 7 öne çıkan yalanla kapatarak performansını korudu
Hizmet üretmek gibi bir derdi olmayan, algı ve yalan siyasetiyle prim yapma stratejisi güden CHP; haftayı 7 öne çıkan yalanla kapattı. 7 yalanın içerisinde elektriğe zam da vardı FETÖ avukatlığı kokan algı çalışması da.
HAFTANIN YALANLARI 1
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun elektriğe yüzde 15 zam yaptığını iddia etti.
GERÇEK:
EPDK, Ahmet Akın'ı yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada "Nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.
HAFTANIN YALANLARI 2
"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kaleme alındı.
GERÇEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının yalnızca önsözünü yazdığını ve tanıtımına katıldığını, kitabın ünlü şefler ve akademisyenler tarafından kaleme alındığını açıkladı.
HAFTANIN YALANLARI 3
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ üyesi Ayşe Özdoğan'ın 4. seviye kanser hastası olmasına rağmen yeniden cezaevine atıldığını söyledi.