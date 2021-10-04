SON DAKİKA! Okullarda PCR testi için pilot iller belli oldu! Hangi illerde öğrencilere koronavirüs testi yapılacak?
Son dakika haberine göre okullarda velilerin onayı ile yapılacak olan PCR testi taramaları 10 ilde başlayacak. Pilot olarak belirlenen ve aralarında İzmir, Balıkesir, Edirne gibi illerin de bulunduğu yerlerde velilerden test için onay formu alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl okulları kapatmadan eğitimi yüz yüze olarak tamamlamayı planlıyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, sınıf kapatma modeli ile ilerleniyor. Sonbaharın gelmesi ile grip ve koronavirüs vakaları arttı. Vakalar çocuklarda da görülebiliyor. Bu nedenle okullardaki semptomsuz çocukların tespit edilmesi önem arz ediyor. Velilerin onayına tabi olarak okullarda rastgele PCR testi dönemi start alıyor. Milli eğitim Bakanlığı detayları netleştirdi. Buna göre uygulamanın hayata geçeceği pilot iller de belli oldu.
PİLOT İLLER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLDİ
Edinilen son dakika bilgisine göre; Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki görüşmelerde pilot iller belli oldu. MEB'in; Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği illerin listesi şöyle:
Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak.
OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR NELER?
1- BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNE COVID-19 POZİTİF TANISI KONULMASI DURUMUNDA
a- COVID-19 tanısı konulan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez.
- Aynı sınıfta bulunan diğer öğrenciler temaslı kabul edilir ve okula devam eder.
-Öğretmen(ler) temaslı kabul edilir ve okula devam eder.
-Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır.
-Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
NOT:
TEMASLI KABUL EDİLENLER; Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
YAKIN TEMASLI KABUL EDİLENLER; 10 gün içinde aynı sınıfta eş zamanlı birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Beşinci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 10 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.
Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER" başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.
COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne göre izole edilerek tedavi edilir.
Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.
Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır.
Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır.