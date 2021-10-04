SON DAKİKA! Okullarda PCR testi için pilot iller belli oldu! Hangi illerde öğrencilere koronavirüs testi yapılacak?

YAKIN TEMASLI KABUL EDİLENLER; 10 gün içinde aynı sınıfta eş zamanlı birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Beşinci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 10 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER" başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.

COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne göre izole edilerek tedavi edilir.

Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır.